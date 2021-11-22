Перелік професій для обов'язкової COVID-вакцинації розширять з 9 грудня. Фото: РБК

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Вакцинація від коронавірусу в Україні стане обов’язковою для працівників ще низки професій.

З 9 грудня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Про це 22 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу, який транслювався на сторінці міністерства у Facebook.

Раніше щеплення зробили обов’язковими для освітян та чиновників. А цього разу мова йде про працівників важливих підприємств, установ та організацій. Зокрема, це робітники:

підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, установ соціального захисту для дітей;

підприємств, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави — «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз» тощо.

Ляшко наголосив, що робітника відсторонятимуть від роботи у разі відмови робити щеплення від коронавірусу.

Звертаюсь до працівників зазначених професій: не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних, — наголосив міністр.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я дало місяць на вакцинацію нових категорій працівників, яких після 9 грудня відсторонюватимуть від роботи без збереження заробітної плати.

У листопаді міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що до переліку професій для обов’язкової вакцинації внесуть працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності. Також вакцинуватися змусять працівників органів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ та організацій, що належать комунальній власності відповідних територіальних громад.