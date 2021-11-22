Части потребителей газа повысят цену с 1 декабря. Фото: Укринформ

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Подорожание природного газа с 1 декабря 2020 года предусматривается для клиентов поставщика «последней надежды» (ППН).

Бытовые потребители природного газа, которых обслуживает такой поставщик, должны выбрать и подключиться к рыночному поставщику до 1 декабря. Все клиенты ППН в течение 60 дней должны изменить газовую компанию и заключить с ней договор. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз-Украины».

Газовики отмечают, что цена 7 грн 96 коп. за куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки) действует только на льготный период, утвержденный постановлением Кабмина. При этом «Нафтогаз» не устанавливает цену для клиентов поставщика «последней надежды», она рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, определенной правительством.

Чтобы воспользоваться всеми сервисными преимуществами и выгодными ценовыми предложениями, потребителям газа необходимо подать заявку и стать коммерческим клиентом «Нафтогаз Украины», — отметили в компании.

Компания поставляет газ для более 1,4 млн украинских семей в рамках годового тарифного плана «фиксированный» по цене 7 грн 96 коп. за куб. м. До 30 апреля 2022 года эта цена не будет увеличиваться для коммерческих клиентов.

В «Нафтогазе» добавили, что по состоянию на 22 ноября компания, как поставщик «последней надежды» обслуживает почти полмиллиона домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областях.

Как известно, поставщик «последней надежды» — компания, которая обязана в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса.

Напомним, 1 мая 2022 года в Украине платежки за газ в Украине переведут с кубометров на киловатт-часы. Счетчики останутся старыми, а показания нужно будет передавать в кубических метрах. Оператор будет сам переводить потребленный объем газа в объем потребленной энергии. В квитанции будет указана цена не за кубы, а за энергоединицы.