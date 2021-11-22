Жители Невельского выезжают из села. Фото: Evgeny Kaplin в Facebook

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Ракурс

Поселок Невельское в Донецкой области почти опустел из-за войны на Донбассе.

В ноябре два обстрела боевиков ДНР из минометов и артиллерии привели к разрушению 25 домов. Практически все жители выехали из населенного пункта. Осталось в Невельском лишь пять человек. Об этом 22 ноября сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролеска» Евгений Каплин на своей странице в Facebook.

По его информации, во время первого обстрела с 13 на 14 ноября были повреждены 16 домов, из них три полностью разрушены. А второй обстрел с 16 на 17 ноября привел к повреждению еще 9 домов.

Там разный характер повреждения. Это небольшой поселок, в нем всего около 50 домов. То есть можно сказать, что повреждены 50% домов, — пишет Каплин.

Также он добавил, что большинство разрушенных домов были ранее восстановлены международными гуманитарными организациями в 2017—2019 годах.

Напомним, ночью 14 ноября боевики ДНР обстреляли поселок Невельское Покровского района Донецкой области из минометов калибра 120 мм. Несколько домов были уничтожены снарядами. Продолжается расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.