Народный депутат Сергей Шахов. Фото: 048.ua

https://racurs.ua/n163416-nardepu-shahovu-soobschili-o-podozrenii-iz-za-lji-v-deklaracii.html

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Народному депутату сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Статья, по которой парламентарию детективы НАБУ вручили подозрение — ч. 2. ст. 366−2 (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации) Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что народный избранник не внес в свою декларацию за 2020 год ряд сведений. Об этом 22 ноября сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что в декларацию депутат не внес жилой дом и земельный участок в Киевской области, 13 квартир в Киеве, 8 машиномест. Кроме того, избранник не указал два дома, общая площадь которых превышает 2 тыс. кв. м и 27 земельных участков. Также нардеп не внес в декларацию два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и доходы от продажи недвижимости. Общая стоимость незадекларированного составляет около 60 млн грн.

По информации «Схем» от источников в Антикоррупционном бюро, речь идет о нардепе из группы «Доверие» Сергее Шахове.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не нашло нарушений в декларации президента Украины Владимира Зеленского. В НАПК подчеркнули, что глава государства является «образцовым декларантом».

Источник: «Схемы»