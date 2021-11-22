Ювелиры Tiffany & Co представили самое дорогое украшение. Фото: ccnull.de

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Ракурс

Ювелирный дом Tiffany & Co представил самое дорогое украшение в истории компании.

В Дубае на Всемирной выставке «Экспо-2020» мастера презентовали колье World’s Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 карат. Главным его украшением является «Императорский» камень весом 80 карат. Стоимость аксессуара оценивается от 20 до 30 млн долл., но реальную цену колье пока не назвали. Об этом сообщает WWD.

Отмечается, что ювелиры начали создавать украшение в январе, после покупки центрального бриллианта овальной огранки, который был добыт в Ботсване. Этот камень стал крупнейшим из когда-либо купленных брендом на продажу. Израильские специалисты его огранили и отполировали, а уже потом камень отправили в мастерскую Tiffany в Нью-Йорке.

Отмечается, что бриллиант «Императорский» можно извлечь из колье и установить на кольцо. Покупатель World’s Fair получит его пожизненное обслуживание.

Журналисты пишут, что это колье — самое дорогое в истории бренда Tiffany & Co. Ранее самым дорогим украшением компании считался знаменитый желтый бриллиант Tiffany Diamond весом 128,54 карата.

Напомним, в Таиланде попугай украл из ожерелья хозяйки и проглотил 21 бриллиант, по 0,2 карата каждый. Птица нашла драгоценное ожерелье в шкатулке хозяйки.

Источник: WWD