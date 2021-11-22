В Харькове произошел ряд тяжелых ДТП, фото: «Слово і Діло»

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Большое количество ДТП в Харькове связано с хорошим состоянием дорог в городе.

Об этом мэр города Игорь Терехов заявил на выездном заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, которое сегодня, 22 ноября, прошло в Харькове, сообщает издание «Суспільне».

Вы задаете вопрос «а почему так много ДТП?» Если честно, хоть это не популярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие, — заявил Терехов, отвечая на вопросы нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки.

По словам Терехова, как только в городе осуществляют ремонт внутренней квартальной дороги, жители сразу просят установить «лежащего полицейского».

Потому что ездят по этой дороге, дети выходят с площадки — начинаются проблемы, — отметил он.

Кроме того, Терехов во время заседания комитета предложил привлекать к работе в Харькове патрульных из других мест, мотивируя это тем, что харьковские патрульные «знают номера, которые нельзя останавливать». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщила народный депутат Александра Устинова.

Вопрос к главе патрульной полиции Алексею Белошицкому и министру Денису Монастырскому, а можно как-то обнародовать номера неприкосновенных? — отметила Устинова, комментируя инициативу Третьякова.

Источник: «Суспільне», Александра Устинова