У Харкові трапилася низка тяжких ДТП, фото: «Слово і Діло»

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Велика кількість ДТП у Харкові пов’язана з добрим станом доріг у місті.

Про це мер міста Ігор Терехов заявив на виїзному засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, яке сьогодні, 22 листопада, відбулося у Харкові, повідомляє видання «Суспільне».

Ви ставите питання «а чому так багато ДТП?» Якщо чесно, хоч це не популярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові добрі, — заявив Терехов, відповідаючи на питання нардепа від ОПЗЖ Григорія Мамки.

За словами Терехова, щойно в місті здійснюють ремонт внутрішньої квартальної дороги, як жителі відразу просять встановити «лежачого поліцейського».

Тому що їздять цією дорогою, діти виходять з майданчику — починаються проблеми, — зазначив він.

Крім того, Терехов під час засідання комітету запропонував залучати до роботи в Харкові патрульних з іншим місць, мотивуючи це тим, що харківські патрульні «знають номери, які не можна зупиняти». Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомила народний депутат Олександра Устінова.

Питання до голови патрульної поліції Олексія Білошицького та міністра Денис Монастирського, а можна якось оприлюднити номери недоторканних? — зазначила Устінова, коментуючи ініціативу Третякова.



Джерело: «Суспільне», Олександра Устінова