Надія на АЕС, примара відключень і брак вугілля - енергетика входить у зиму, фото - REUTERS

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Енергетика України на межі. Вперше за багато років громадянам доводиться сподіватися не тільки на відповідну інфраструктуру, але й на теплу зиму. В Міненергтики планують увімкнути усі наявні 15 реакторів на АЕС. Таке відбудеться вперше в історії.

Українські атомні електростанція у лютому 2022 року працюватимуть на максимальній потужності.

Про це 22 листопада сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час Міжнародної конференції «Атомні можливості для розвитку України».

У зиму Україна увійде з робочими 14-ма енергоблоками, а у лютому буде можливість увімкнути й 15-й. Йдеться про енергоблок на Рівненській АЕС, який зараз виведений в ремонт.

Примара відключень

Віялові відключення — почергові або погрупові від'єднання споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему. Скорочення видобутку і постачання енергетичного вугілля або зупинка одразу декількох блоків АЕС для ремонту можуть призвести до утворення дефіциту генеруючої потужності в енергосистемі країни.

Востаннє до таких заходів вдавалися в окремих регіонах у 2014 та 2015 роках після початку бойових дій на Донбасі. Причина — більшість вугільних шахт, що видобувають енергоносії, на яких працюють українські ТЕС, опинилися на території, яку взяли під свій контроль проросійські сепаратисти.

В Україні не буде віялових відключень електроенергії цього опалювального сезону. Про це «Суспільному» повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Це ж не аналітика, а ганьба і не треба на цій темі спекулювати, — сказав міністр і додав, що 21 листопада Україна поновила імпорт електроенергії з Білорусі.

Україна, за його словами, не розраховує «на цей обсяг і на стабільність».

Тим часом мер голова Одеси Геннадій Труханов попередив мешканців міста про ймовірні віялові відключення електропостачання. Про це Труханов сказав під час обговорення у міськраді питання автономності кисневих концентраторів. За словами міського голови, про це його попередили на нараді в облдержадміністрації. У зв’язку з можливими віяловими відключеннями електрики міська влада занепокоєна хворими на COVID-19, які потребують кисневої підтримки.

Нестача вугілля

Галущенко також сьогодні заявив, що до кінця року Україна отримає ще вісім суден із вугіллям. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки на ТЕС.

22 листопада розвантажено пів-судна Panamax, яке є першим із семи законтрактованих ДТЕК суден із вугіллям із США та Колумбії.

Щонайменше 30 тис. тонн вугілля піде для «Центренерго» на Вуглегірську станцію.

До кінця року Центренерго розраховує отримати ще два судна із вугіллям, які законтрактувало «Центренерго» і шість — «ДТЕК».

Тим часом у «Центренерго» заявляють про блокування Росією транзиту казахстанського вугілля в Україну. Такі спроби фіксуються з середини поточного листопада, повідомляється на сайті компанії.

З середини листопада 2021 року Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України через свою територію.

Аби уникнути ризиків російської блокади, «Центренерго» вирішило диверсифікувати шляхи поставок з Казахстану. Компанія уклала контракт на його доставку морським транспортом.

Минулого тижня ПАТ «Центренерго» оголосила про укладання контрактів з Польщею, США, Австралією та Казахстаном на поставку 1,5 млн тонн вугілля, що дозволить без проблем пройти опалювальний сезон.

Нагадаємо, що опалювальний сезон 2021−2022 Україна почала на тлі світової енергетичної кризи, нестачі вугілля та підвищення цін на енергоносії. Газ у світі здорожчав у понад десять разів, вугілля — в чотири.

Україна має дефіцит вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС). За даними Міністерства енергетики, до початку опалювального сезону запаси українського вугілля були втричі менші за норму.

Президент Володимир Зеленський 10 листопада заявив, що енергетична ситуація в Україні «не така трагічна», як повідомляють ЗМІ. Звернення голови держави опублікував Офісу президента.