Надежда на АЭС, призрак отключений и дефицит угля — Украина входит в зиму

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Энергетика Украины на грани. Впервые за многие годы гражданам приходится надеяться не только на соответствующую инфраструктуру, но и на теплую зиму. В Минэнергтики планируют включить все 15 реакторов на АЭС. Такое произойдет впервые в истории.

Украинские атомные электростанции в феврале 2022 года будут работать на максимальной мощности.

Об этом 22 ноября сказал министр энергетики Герман Галущенко на Международной конференции «Атомные возможности для развития Украины».

В зиму Украина войдет с рабочими 14 энергоблоками, а в феврале будет возможность включить и 15-й. Речь идет об энергоблоке на Ровенской АЭС, который сейчас выведен в ремонт.

Призрак отключений

Веерные отключения — поочередные или групповые отключения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему. Сокращение добычи и поставки энергетического угля или остановка сразу нескольких блоков АЭС для ремонта могут привести к образованию дефицита генерирующей мощности в энергосистеме страны.

В последний раз такие мероприятия применяли в отдельных регионах в 2014 и 2015 годах после начала боевых действий на Донбассе. Причина — большинство угольных шахт, добывающих энергоносители, на которых работают украинские ТЭС, оказались на территории, взятой под свой контроль пророссийскими сепаратистами.

В Украине не будет веерных отключений электроэнергии этого отопительного сезона. Об этом «Суспільному» сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Это ведь не аналитика, а позор и не надо на этой теме спекулировать, — сказал министр и добавил, что 21 ноября Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси.

Но Украина, по его словам, не рассчитывает «на этот объем и на стабильность».

Тем временем мэр глава Одессы Геннадий Труханов предупредил жителей города о вероятных веерных отключениях электроснабжения. Об этом Труханов сказал в ходе обсуждения в горсовете вопроса автономности кислородных концентраторов. По словам мэра, об этом его предупредили на совещании в облгосадминистрации. В связи с возможными веерными отключениями электричества городские власти обеспокоены больными COVID-19, нуждающимися в кислородной поддержке.

Недостаток угля

Министр Галущенко сегодня также заявил, что до конца года Украина получит еще восемь судов с углем. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки на ТЭС.

22 ноября разгружено пол-судна Panamax, которое является первым из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. 30 тыс. тонн угля пойдет для «Центрэнерго» на Углегорскую станцию.

До конца года «Центрэнерго» рассчитывает получить еще два судна с углем, которые законтрактовали «Центрэнерго» и шесть ДТЭК.

Между тем, в «Центрэнерго» заявляют о блокировании Россией транзита казахстанского угля в Украину. Такие попытки фиксируются с середины ноября, сообщается на сайте компании.

С середины ноября 2021 года РФ начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию.

Чтобы избежать рисков российской блокады, «Центрэнерго» решило диверсифицировать пути поставок из Казахстана. Компания заключила контракт на его доставку по морю.

На прошлой неделе «Центрэнерго» объявило о заключении контрактов с Польшей, США, Австралией и Казахстаном на поставку 1,5 млн т угля, что позволит без проблем пройти отопительный сезон.

Напомним, что отопительный сезон 2021−2022 Украина начала на фоне мирового энергетического кризиса, нехватки угля и повышения цен на энергоносители. Газ в мире подорожал более чем в десять раз, уголь — в четыре.

Украина испытывает дефицит угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС). По данным Министерства энергетики, к началу отопительного сезона запасы украинского угля были втрое меньше нормы.

Президент Владимир Зеленский 10 ноября заявил, что энергетическая ситуация в Украине «не столь трагическая», как сообщают СМИ. Обращение главы государства опубликовал Офис президента.