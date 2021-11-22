Похолодание и снег — погода в Украине на 23 ноября

Погода в Украине. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n163406-mokryy-sneg-i-dojd-rezkoe-poholodanie-prognoziruut-v-ukraine-na-23-noyabrya.html

Ракурс

Погода в Украине 23 ноября будет довольно прохладной.

Синоптики обещают в ближайшие сутки дожди и мокрый снег. Похолодание в Украину принесет атмосферный фронт. Ночью температура воздуха будет колебаться от 5° мороза до 3° тепла, а днем столбики термометров будут показывать от 5° мороза до 6° с отметкой плюс. Порывы ветра ожидаются со скоростью 1−11 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 13 ноября с дождем и мокрым снегом ожидается во второй половине дня. Ночью температуру воздуха прогнозируют от 3° мороза до 1° тепла, а днем температура воздуха ожидается от 3° мороза до 2° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−8 м/с.

Погода в Харькове завтра ожидается без осадков, возможна переменная облачность. Столбики термометров ночью покажут от 2° тепла до 5° мороза, а днем температура воздуха ожидается от 5° мороза до 2° тепла. Скорость ветра прогнозируют 2−7 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет дождливой, небо затянут тучи. Столбики термометров ночью покажут 4−6° тепла, а днем тоже обещают 4−6° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 3−10 м/с.

Погода во Львове во вторник будет облачной и дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 2° тепла, а днем обещают 1−3° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−11 м/с.

По информации синоптика украинского Гидрометцентра Натальи Птухи, последняя неделя ноября будет немного напоминать зиму. Холодная погода сохранится по меньшей мере два дня. В северных, северо-восточных, западных областях ожидается дождь с мокрым снегом, иногда просто мокрый снег.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали 22 ноября погоду в Украине без существенных осадков в большинстве регионов. Дожди ожидались в течение суток на западе страны, а днем также в юго-восточных и Житомирской областях.