Шуфутинский собрался в Киев «поздравить дам с 8 марта»

Михаил Шуфутинский, фото: concert.ua

https://racurs.ua/n163405-shufutinskiy-sobralsya-v-kiev-pozdravit-dam-s-8-marta.html

Ракурс

В Киеве во Дворце спорта на 8 марта 2022 года запланирован концерт под названием «За милых Дам, или 30 лет спустя» Михаила Шуфутинского — известного российского певца, ранее неоднократно незаконно посещавшего оккупированный Крым.

Об этом говорит информация на сайте concert.ua.

В то же время в Госпогранслужбе подчеркивают, что владеют информацией о незаконном посещении Крыма Шуфутинским и готовятся соответственно его «встретить», сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что его ведомство мониторит информацию о лицах, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Соответствующую информацию пограничники получают всеми имеющимися способами, в том числе из открытых источников.

По данному лицу в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории, — подчеркнул Демченко.



Он отметил, что для украинцев за незаконное посещение временно оккупированных территорий предусмотрена административная ответственность, в то время как для иностранцев также применяется запрет на въезд в Украину.

Источник: «Украинская правда»