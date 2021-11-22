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Ракурс
Михаил Шуфутинский, фото: concert.ua

Шуфутинский собрался в Киев «поздравить дам с 8 марта»

22 ноя 2021, 16:08
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В Киеве во Дворце спорта на 8 марта 2022 года запланирован концерт под названием «За милых Дам, или 30 лет спустя» Михаила Шуфутинского — известного российского певца, ранее неоднократно незаконно посещавшего оккупированный Крым.

Об этом говорит информация на сайте concert.ua.

Михаил Шуфутинский запланировал концерт в Киеве, фото: concert.ua

В то же время в Госпогранслужбе подчеркивают, что владеют информацией о незаконном посещении Крыма Шуфутинским и готовятся соответственно его «встретить», сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что его ведомство мониторит информацию о лицах, незаконно посещавших временно оккупированные территории. Соответствующую информацию пограничники получают всеми имеющимися способами, в том числе из открытых источников.

По данному лицу в открытых источниках достаточно информации о его незаконном посещении временно оккупированной Россией территории, — подчеркнул Демченко.


Он отметил, что для украинцев за незаконное посещение временно оккупированных территорий предусмотрена административная ответственность, в то время как для иностранцев также применяется запрет на въезд в Украину.

Источник: «Украинская правда»


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