Шуфутинський зібрався до Києва «привітати дам з 8 березня»

Михайло Шуфутинський запланував концерт у Києві, фото: concert.ua

https://racurs.ua/ua/n163405-shufutynskyy-zibravsya-do-kyieva-pryvitaty-dam-z-8-bereznya.html

Ракурс

У Києві в Палаці спорту на 8 березня 2022 року запланований концерт під назвою «За милих Дам, або 30 років потому» Михайла Шуфутинського — відомого російського співака, який раніше неодноразово незаконно відвідував окупований Крим. Про це свідчить інформація на сайті concert.ua.

Водночас у Держприкордонслужбі наголошують, що володіють інформацією про незаконне відвідування Криму Шуфутинським і готуються відповідно його «зустріти», повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка.

Речник ДПСУ зазначив, що його відомство моніторить інформацію щодо осіб, які незаконно відвідували тимчасово окуповані території. Відповідно інформацію прикордонники отримують всіма наявними способами, зокрема і з відкритих джерел.

Щодо даної особи у відкритих джерелах достатньо інформації про його незаконні відвідини тимчасово окупованої Росією території, — наголосив Демченко.



Він зазначив, що для українців за незаконне відвідування тимчасово окупованих територій передбачена адміністративна відповідальність, в той час як для іноземців також застосовується заборона в’їзду до України.

Джерело: «Українська правда»