Погода в Україні. Фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n163406-mokryy-snig-ta-dosch-rizke-poholodannya-prognozuut-v-ukrayini-na-23-lystopada.html

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Погода в Україні 23 листопада буде доволі прохолодною.

Синоптики обіцяють найближчої доби дощі та мокрий сніг. Похолодання в Україну принесе атмосферний фронт. Вночі температура повітря буде коливатися від 5° морозу до 3° тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 5° морозу до 6° із позначкою плюс. Пориви вітру очікуються зі швидкістю 1−11 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 13 листопада з дощем та мокрим снігом очікується у другій половині дня. Вночі температуру повітря прогнозують від 3° морозу до 1° тепла, а вдень температура повітря очікується від 3° морозу до 2° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−8 м/с.

Погода в Харкові завтра очікується без опадів, можлива мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° тепла до 5° морозу, а вдень температура повітря очікується від 5° морозу до 2° тепла. Швидкість вітру прогнозують 2−7 м/с.

Погода в Одесі найближчої доби буде дощовою, небо затягнуть хмари. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° тепла, а вдень теж обіцяють 4−6° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 3−10 м/с.

Погода у Львові у вівторок буде хмарною та дощовою. Температура повітря вночі очікується 2° тепла, а вдень обіцяють 1−3° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−11 м/с.

За інформацією синоптика українського Гідрометцентру Наталії Птухи, останній тиждень листопада трохи нагадуватиме зиму. Холодна погода утримається щонайменше два дні. У північних, північно-східних, західних областях очікується дощ з мокрим снігом, іноді просто мокрий сніг.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли 22 листопада погоду в Україні без істотних опадів у більшості регіонів. Дощі очікувалися упродовж доби на заході країни, а вдень також у південно-східних та Житомирській областях.