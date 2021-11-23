МВФ согласовал выделение Украине транша в 700 млн дол. США — деталиhttps://racurs.ua/n163422-mvf-soglasoval-vydelenie-ukraine-transha-v-700-mln-dol-ssha-detali.htmlРакурс
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн дол. США.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, вырученные от МВФ средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Достигнув прогресса во внедрении реформ, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера, — заявил премьер.
Также совет директоров одобрил продление действия соглашения stand-by для Украины до конца июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте МВФ.
Кроме того, МВФ согласовал просьбу Украины, чтобы при оценке экономической деятельности нашего государства во внимание не принимался результат декабря 2020 года по предельному объему гарантированного государством долга. Это решение обусловлено тем, что Кабмин уже применил необходимые корректирующие действия.
Отмечается, что в рамках программы сотрудничества с МВФ украинские власти обязуются:
- согласовать фискальную политику с условиями устойчивости среднесрочного долга с одновременной защитой социально уязвимых групп;
- усилить администрирование доходов бюджета и уменьшить фискальные риски от квазифискальных операций, в частности, в энергетическом секторе;
- обеспечить независимость центрального банка и сосредоточить фискальную политику на возвращении инфляции к целевым значениям;
- обеспечить финансовое здоровье банков для оживления банковского кредитования частного сектора;
- бороться с коррупцией и проводить судебную реформу;
- уменьшить роль государства и собственных интересов в экономике для улучшения бизнес-среды, укрепления корпоративного управления, привлечения инвестиций и увеличения потенциала экономики.