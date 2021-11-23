МВФ согласовал выделение Украине 700 млн долл., фото: kurs.com.ua

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Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине транша в размере 700 млн дол. США.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, вырученные от МВФ средства будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Достигнув прогресса во внедрении реформ, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера, — заявил премьер.

Также совет директоров одобрил продление действия соглашения stand-by для Украины до конца июня 2022 года. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Кроме того, МВФ согласовал просьбу Украины, чтобы при оценке экономической деятельности нашего государства во внимание не принимался результат декабря 2020 года по предельному объему гарантированного государством долга. Это решение обусловлено тем, что Кабмин уже применил необходимые корректирующие действия.

Отмечается, что в рамках программы сотрудничества с МВФ украинские власти обязуются: