МВФ погодив виділення Україні 700 млн дол., фото: kurs.com.ua

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Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд програми stand-by та погодила виділення Україні траншу в розмірі 700 млн дол. США.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, отримані від МВФ кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Досягнувши прогресу у впровадженні реформ, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера, — заявив прем'єр.

Також рада директорів схвалила продовження дії угоди stand-by для України до кінця червня 2022 року. Про це повідомляється на сайті МВФ.

Крім того, МВФ погодив прохання України, щоб під час оцінювання економічної діяльності нашої держави до уваги не брався результат грудня 2020 року щодо граничного обсягу гарантованого державою боргу. Це рішення зумовлене тим, що Кабмін вже застосував необхідні коригувальні дії.

Зазначається, що в межах програми співпраці з МВФ українська влада зобов’язується: