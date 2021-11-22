День Ераста та Родіона відзначають 23 листопада. Фото: inlviv.in.ua

https://racurs.ua/ua/n163421-svyato-erasta-ta-rodiona-vidznachaut-23-lystopada-istoriya-ta-prykmety.html

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Православна церква 23 листопада вшановує пам`ять святих апостолів від 70-ти Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, святого мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського.

Серед українців цей також має назву «Родіон», «Родіон Льодолом», «День Ераста», «Міцний наст». Переказ свідчить, що Ераст був учнем святого Павла і походив зі знатного роду. Саме Павло звернув Ераста у віру, розповівши йому про Ісуса Христа. Деякі відомості свідчать, що Ераст був єпископом в Палестині і дожив до глибокої старості.

Апостол Родіон був лише учнем, але й родичем святого Павла і служив єпископом у місті Патрасе. У часи правління імператора Нерона були організовані масові гоніння християн, внаслідок яких постраждав і Родіон, прийнявши мученицьку смерть разом з Петром і Павлом.

У народі 23 листопада було прийнято вирушати зранку до церкви з хлібом та сіллю. Потім освяченими продуктами годували домашню худобу. Селяни вірили, що домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму.

Народні прикмети на 23 листопада:

Випав іній 23 листопада — буде мороз.

Вітер дме — чекай хуртовини та похолодання.

Туман по землі стелиться — чекай відлиги.

Багато пуху у горобиних гніздах — скоро настануть холоди.

У світі 23 листопада відзначають День військово-морського флоту Мексики, День воїнів у Литві, День дорожньої поліції Казахстану, Свято завершення збору врожаю в Японії та Національний день еспресо і День горіхів кешью в США.

23 листопада в історії:

1963 рік — в Далласі Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді.

1994 рік — спортсмени альпіністського клубу «Одеса» під час експедиції в Гімалаї встановили прапор України на вершині Чоґорі К2.

2003 рік — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.

23 листопада День ангела відзначають Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола та Петро.

Нагадаємо, 22 листопада відзначали неофіційне свято — День сина. Зазвичай в цей день батьки вітають синів, а сини в свою чергу уважно ставляться до батьків.