Шмигаль звинуватив Фонд держмайна у зриві плану надходжень від приватизації

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n163420-shmygal-zvynuvatyv-fond-derjmayna-u-zryvi-planu-nadhodjen-vid-pryvatyzaciyi.html

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Виконати план надходжень від приватизації, який передбачений законом про державний бюджет на 2021 рік, не вдасться.

Замість запланованих 12 млрд грн надходження від приватизації, імовірно, становитимуть лише 3 млрд грн. Раніше Фонд держмайна гарантував виконання запланованої суми. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Ми вже розуміємо, що до кінця року заробити розрив між тією сумою, яка отримана від приватизації, і 12 млрд грн майже нереально. Тому тих надходжень, які планувалися, не буде. Хоча при наших зустрічах навіть на початку осені Фонд держмайна гарантував і обіцяв виконати плани в розмірі 12 млрд грн, — зазначив очільник уряду.

При цьому Шмигаль заявив, що глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку не через зрив плану надходжень від приватизації. Глава Кабміну запевнив, що це було особисте рішення високопосадовця.

Ми з ним спілкувалися, він сказав: я готуюся, я озвучу. Сенсаційних речей немає, — розповів Шмигаль.



Нагадаємо, 18 листопада голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення за власним бажанням. Раніше ЗМІ повідомляли, що Сенниченко подає у відставку нібито через ситуацію з приватизацією київського заводу «Більшовик», на торги щодо якого прийшли три претенденти попри заяви інвесторів напередодні.

Джерело: «Радіо Свобода»