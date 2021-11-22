Шмыгаль обвинил Фонд госимущества в срыве плана поступлений от приватизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n163420-shmygal-obvinil-fond-gosimuschestva-v-sryve-plana-postupleniy-ot-privatizacii.html

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Выполнить план поступлений от приватизации, который предусмотрен законом о государственном бюджете на 2021 год, не удастся.

Вместо запланированных 12 млрд грн поступлений от приватизации, вероятно, будут составлять лишь 3 млрд грн. Ранее Фонд госимущества гарантировал выполнение запланированной суммы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Радіо Свобода».

Мы уже понимаем, что до конца года заработать разрыв между той суммой, которая получена от приватизации, и 12 млрд грн почти нереально. Поэтому тех поступлений, которые планировались, не будет. Хотя при наших встречах даже в начале осени Фонд госимущества гарантировал и обещал выполнить планы в размере 12 млрд грн, — отметил глава правительства.

При этом Шмыгаль заявил, что глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку не из-за срыва плана поступлений от приватизации. Глава Кабмина заверил, что это было личное решение чиновника.

Мы с ним общались, он сказал: я готовлюсь, я озвучу. Сенсационных вещей нет, — рассказал Шмыгаль.



Напомним, 18 ноября глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее СМИ сообщали, что Сенниченко подает в отставку якобы из-за ситуации с приватизацией киевского завода «Большевик», на торги по которому пришли три претендента несмотря на заявления инвесторов накануне.

Источник: «Радіо Свобода»