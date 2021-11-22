Honda показала футуристические электрокары будущего. Фото: Carscoops

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Honda (Хонда), автомобильная компания из Японии, еще в октябре объявила, что в течение пяти лет выпустит на рынок Китая 10 новых моделей.

Новинки объединят в линейку e: N Series, распределив производство между СП Dongfeng Honda и GAC Honda. Два электрокара — e: NS1 и e: NP1 начнут продавать весной 2022 года, а позже к ним присоединиться купе e: N Coupe, кроссовер e: N SUV и лифтбек e: N GT. Макеты первых двух японцы показали на Guangzhou Auto Show. Об этом сообщает Carscoops.

На фотографиях, которые опубликовало издание, видно, что обе машины выделяются угловатым кузовом с множеством граней, «аэродинамическими колесами и причудливой оптикой. Новинки получат интегрированные комплексы безопасности Honda Sensing, онлайн-сервисы Honda Connect и «цифровой кокпит».

Все технические характеристики машин пока не раскрывают. Известно лишь, что батарея у машин будет мощной — на одном заряде можно будет проехать до 500 км. А от нуля до сотни купе и кроссовер будут разгоняться за почти восемь секунд.

Кроме того, эти электрокары получат усовершенствованный набор электронных помощников Sensing 360. Ожидается, что эта система будет стоять на всех новинках «Хонды» до 2030 года. Компьютер будет оснащен контролем перекрестков, ассистентом перестроений, системой предотвращения фронтальных столкновений и слежения за скоростью на поворотах.

Напомним, в июне автомобильная компания Honda объявила о прекращении в 2021 году производства трех моделей — седана Clarity и Legend и минивэна Odyssey. Поставщики комплектующих в Японии уже получили сообщение о скорой остановке производства. Все три модели останутся без наследников.

Источник: Carscoops