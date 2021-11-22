Honda показала футуристичні електрокари майбутнього. Фото: Carscoops

https://racurs.ua/ua/n163419-honda-pokazala-futurystychni-elektrokary-maybutnogo-foto.html

Ракурс

Honda (Хонда), автомобільна компанія з Японії, ще в жовтні оголосила, що протягом п’яти років випустить на ринок Китаю 10 нових моделей.

Новинки об'єднають у лінійку e: N Series, розподіливши виробництво між СП Dongfeng Honda і GAC Honda. Два електрокари — e: NS1 і e: NP1 почнуть продавати навесні 2022 року, а пізніше до них приєднатися купе e: N Coupe, кросовер e: N SUV і ліфтбек e: N GT. Макети перших двох японці показали на Guangzhou Auto Show. Про це повідомляє Carscoops.

На світлинах, які опублікувало видання, видно, що обидві машини виділяються незграбним кузовом з безліччю граней, «аеродинамічними» колесами і химерною оптикою. Новинки отримають інтегровані комплекси безпеки Honda Sensing, онлайн-сервіси Honda Connect та «цифровий кокпіт».

Усі технічні характеристики машин поки не розкривають. Відомо лише, що батарея у машин буде потужною — на одному заряді можна буде проїхати до 500 км. А від нуля до сотні купе та кросовер розганятимуться за майже вісім секунд.

Крім того, ці електрокари отримають вдосконалений набір електронних помічників Sensing 360. Очікується, що ця система стоятиме на всіх новинках «Хонди» до 2030 року. Комп’ютер буде оснащений контролем перехресть, асистентом перестроювань, системою запобігання фронтальних зіткнень і стеження за швидкістю на поворотах.

Нагадаємо, у червні автомобільна компанія Honda оголосила про припинення у 2021 році виробництва трьох моделей — седанів Clarity і Legend та мінівена Odyssey. Постачальники комплектуючих в Японії вже отримали повідомлення про швидку зупинку виробництва. Всі три моделі залишаться без спадкоємців.

Джерело: Carscoops