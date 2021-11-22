День Ераста и Родиона отмечають 23 ноября. Фото: inlviv.in.ua

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Православная церковь 23 ноября чтит память святых апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия, святого мученика Ореста и священномученика Милия, епископа Персидского.

Среди украинцев этот также называется «Родион», «Родион Ледолом», «День Эраста», «Крепкий наст». Предание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Некоторые сведения свидетельствуют, что Эраст был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Апостол Родион был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрасе. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

В народе 23 ноября было принято отправляться утром в церковь с хлебом и солью. Затем освященными продуктами кормили домашний скот. Селяне верили, что домашние животные после этого должны быть здоровыми и легче пережить зиму.

Народные приметы на 23 ноября:

Выпал иней 23 ноября — будет мороз.

Ветер дует — жди метели и похолодание.

Туман по земле стелется — жди оттепели.

Много пуха в воробьиных гнездах — скоро наступят холода.

В мире 23 ноября отмечают День военно-морского флота Мексики, День воинов в Литве, День дорожной полиции Казахстана, Праздник завершения сбора урожая в Японии и Национальный день эспрессо и День орехов кешью в США.

23 ноября в истории:

1963 год — в Далласе Ли Харви Освальд застрелил президента США Джона Кеннеди.

1994 год — спортсмены альпинистского клуба «Одесса» во время экспедиции в Гималаи установили флаг Украины на вершине Чогори К2.

2003 год — в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.

23 ноября День ангела отмечают Алексей, Александр, Борис, Анна, Иван, Денис, Михаил, Константин, Ольга, Николай и Петр.

Напомним, 22 ноября отмечали неофициальный праздник — День сына. Обычно в этот день родители поздравляют сыновей, а сыновья в свою очередь внимательно относятся к родителям.