Кличко обеспокоили враг у ворот и «слепая» власть

https://racurs.ua/n163424-klichko-obespokoili-vrag-u-vorot-i-slepaya-vlast.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, обеспокоился военными приготовлениями России у границ Украины. Он решил прокомментировать ситуацию в своих соцсетях.

Кличко в заявлении от 23 ноября сообщил, что «мир уже три недели наблюдает за усиленным присутствием ВС РФ у границ Украины», но власти в Киеве ведут себя, по его мнению, странно.

США и другие партнеры, опираясь на данные космической разведки, предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления России на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще не видело признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию, — написал Кличко.

Он также возмутился, что центральные власти считают паникерами тех, кто призывает к особой бдительности.

Мы не можем допустить, чтобы они и вся страна заплатили дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства. Для того, чтобы сорвать планы агрессора, нужна мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрата их на сомнительные проекты, — заявил Кличко.



Напомним, по данным Bloomberg, Россия готовится к проведению масштабной наступательной операции в Украине в начале 2022 года, однако окончательное решение о ее проведении в Кремле, вероятно, еще не было принято.

Сведения об этом, включая карты, свидетельствующие о наращивании российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому крупномасштабному наступлению на Украину по нескольким направлениям, в том числе из Беларуси и оккупированного Крыма, американская разведка передала европейским союзникам США.