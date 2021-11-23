США розширили санкції проти добудованого "Північного потоку-2"

https://racurs.ua/ua/n163426-ssha-rozshyryly-sankciyi-proty-dobudovanogo-pivnichnogo-potoku-2.html

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США мають намір запровадити санкції щодо двох суден та однієї пов’язаної з Росією компанії, які будували газогін «Північний потік-2».

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що під санкції можуть потрапити компанія Transadria Ltd, а також судно «Марлін», що належить їй. Назва іншогго судна не повідомляється.

У заяві Блінкена йдеться, що американська адміністрація, як і раніше, виступає проти будівництва газогону, продовжуючи працювати з Німеччиною та іншими партнерами, щоб протистояти шкідливій діяльності Росії в енергетичній сфері.

Судно Blue Ship відзначено Держдепом серед тих, хто бере участь у роботі над «Північним потоком-2». При цьому проти нього санкції не вводяться, оскільки воно належить до структури, яка має відношення до влади Німеччини.

Bloomberg пише, що такі кроки навряд чи змінять думку конгресменів, які вважають, що адміністрація США недостатньо жорстко бореться проти реалізації «Північного потоку-2».

Раніше шість американських сенаторів виступили за внесення поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, що передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG. Поправка, що пропонується, вводить обов’язкові санкції щодо оператора проекту «Північний потік 2» — Nord Stream 2 AG.

Адміністрація Байдена у 2021 році вже запровадила санкції проти кількох компаній, які підтримували «Північний потік-2», але не проти самої компанії-оператора цього проекту. У керівництві США вважали, що запровадження санкцій проти компанії-оператора газогону Nord Stream 2 AG погіршить відносини Вашингтона з їхнім ключовим союзником Німеччиною, але не зупинить проект. У зв’язку з цим США відвели санкції щодо цієї компанії.

Республіканці, як і багато демократів у США, стурбовані тим, що проект може збільшити залежність Європи від російського газу і дасть Москві важелі для тиску на трансатлантичних союзників Вашингтона.

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов назвав санкції неприйнятними та заявив, що подібні дії підривають принципи вільного ринку.