Київ пояснив тактику Росії у прискоренні пуску «Північного потоку-2». Фото: УП

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Для запуску «Північного потоку-2» Росія намагається знайти прогалини в європейському законодавстві. Таким чином РФ хоче створити преференційні умови для сертифікації газопроводу.

Україна та Європейський Союз планують і надалі вимагати, щоб ПП-2 підкорявся нормам Третього енергетичного пакета Євросоюзу. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, тільки в такому разі російський газопровід не перетвориться на північну зброю. Кулеба наголосив, що сертифікація «Північного потоку-2» пов’язана з гібридними війнами, які веде Росія.

Ми бачимо зусилля, які докладає Росія та її юристи та лобісти, щоб знайти прогалини в європейському законодавстві та по суті створити преференційні умови для ПП-2 на європейському ринку, — сказав він.



Очільник МЗС зазначив, що цей проект був задуманий з однією метою — виключити Україну із системи постачання російського газу до країн ЄС. Це усуне стримуючий фактор для агресивних дій Росії на території України.

Нагадаємо, Європейська комісія готова консультуватися з Україною з питань сертифікації російського газогону «Північний потік-2». Йдеться про участь «Нафтогазу» в консультаціях для підготовки висновку ЄК щодо проекту рішення Федерального мережевого агентства Німеччини Bundesnetzagentur про сертифікацію «Північного потоку 2».