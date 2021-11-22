Китай провів випробування гіперзвукової зброї, фото: VPK.name

https://racurs.ua/ua/n163385-unikalni-vyprobuvannya-giperzvukovoyi-zbroyi-proviv-kytay-zmi.html

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Китай у червні провів випробування гіперзвукової зброї нового покоління — з літального апарата (глайдера), який рухався зі швидкістю у п’ять разів швидше звуку, було запущено гіперзвукову ракету.

Подібних випробувань до цього не здійснювала жодна країна у світі, повідомляє видання Financial Times.

Зазначається, що випробування відбулися над Південно-Китайським морем. Запущеною Китаєм ракетою, ймовірно, міг бути засіб електронної протидії, призначений для виведення з ладу елементів протиракетної оборони противника.

За інформацією видання, спеціалістам наразі не відомо, як саме Китаю в цьому випадку вдалося обійти обмеження, які накладають закони фізики, щоб здійснити запуск ракети на такій швидкості.

У Білому домі цю інформацію коментувати не стали, лише висловили занепокоєння з приводу випробування Китаєм гіперзвукової зброї.

Джерело: Financial Times