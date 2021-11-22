Китай провел испытания гиперзвукового оружия, фото: VPK.name

https://racurs.ua/n163385-unikalnye-ispytaniya-giperzvukovogo-orujiya-provel-kitay-smi.html

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Китай в июне провел испытания гиперзвукового оружия нового поколения — из летательного аппарата (глайдера), который двигался со скоростью в пять раз быстрее звука, была запущена гиперзвуковая ракета.

Подобных испытаний до этого не проводилась ни одна страна в мире, сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что испытания прошли над Южно-Китайским морем. Запущенной Китаем ракетой, вероятно, могло быть средство электронного противодействия, предназначенное для выведения из строя элементов противоракетного обороны противника.

По информации издания, специалистам пока не известно, как именно Китаю в этом случае удалось обойти ограничения, налагаемые законами физики, чтобы осуществить запуск ракеты на такой скорости.

В Белом доме эту информацию комментировать не стали, лишь выразили обеспокоенность по поводу испытания Китаем гиперзвукового оружия.

Источник: Financial Times