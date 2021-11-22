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Ракурс
Внедорожник раздавил людей на рождественском параде в США. Фото: Reuters

Внедорожник раздавил людей на рождественском параде в США (ВИДЕО)

22 ноя 2021, 10:46
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В США на рождественском параде несколько человек погибли из-за наезда автомобиля. Трагедия произошла в воскресенье, 21 ноября, в центре города Уокешо (штат Висконсин).

По данным полиции, госпитализированы более 20 человек, половина из которых дети. Известно о пяти погибших и 40 раненых, пишет AP.

Внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей. После наезда прозвучали выстрелы. Полиция задержала водителя. Его мотивы пока не известны. Продолжается расследование.

В соцсетях опубликовано видео, на которых красный внедорожник на большой скорости сносит ограждения и приближается к толпе, после чего слышны крики.

Нынешний парад стал 59-м мероприятием, которое проводится ежегодно в воскресенье перед Днем благодарения в Уокеше.


Источник: AP

Источник: Ракурс


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