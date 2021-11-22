Две области выведут из красной зоны карантина — анонс Ляшка

https://racurs.ua/n163383-dve-oblasti-vyvedut-iz-krasnoy-zony-karantina-anons-lyashka.html

Ракурс

Из красной зоны эпидбезопасности, связанной с распространением коронавируса, в ближайшее время выведут два региона Украины. Речь идет о Львовской и контролируемой правительством части Луганской области.

Об этом в выступлении на сайте Минздрава 22 ноября сказал глава ведомства Виктор Ляшко. Он сообщил, что на этой неделе госкомиссия намерена собраться и вывести эти два региона из красной зоны. Впрочем, в какую зону попадут Львовщина и Луганщина, пока не уточняется.

Министр рассказал, что срок пребывания области в красной зоне во время текущей волны COVID-19 составляет 30−35 дней. Этот термин аналогичен тому, что фиксировался весной 2020 года.

Ляшко убеждает, что Украине удалось пройти пик заболеваемости самой тяжелой волны и не допустить введения общенационального локдауна.

Но расслабляться нельзя, потому что Европа пылает по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок. Максимальный уровень заболеваемости в эти дни фиксируют в Германии, Польше, Нидерландах, — рассказал глава Минздрава.



Ляшко напомнил о работе Минздрава над новым постановлением — о внедрении в желтой зоне эпидбезопасности ограничений, аналогичных красной зоне.

В настоящее время карантин в Украине находится на максимальных значениях. 22 ноября в красной зоне эпидбезопасности находятся Киев и еще 18 регионов Украины.