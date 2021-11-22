Дві області виведуть з червоної зони карантину - анонс Ляшка

https://racurs.ua/ua/n163383-dvi-oblasti-vyvedut-z-chervonoyi-zony-karantynu-anons-lyashka.html

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З червоної зони епіднебезпеки, пов’язаної з розповсюдженням коронавіруусу, найближчим часом виведуть два регіони України. Йдеться про Львівську та контрольовану урядом частину Луганської області.

Про це у виступі на сайті МОЗ 22 листопада сказав очільник відомства Віктор Ляшко. Він повідомив, що цього тижня держкомсія має намір зібратися і вивести ці два регіони з червоної зони. Утім, у яку зону потраплять Львівщина та Луганщина, наразі не уточнюється.

Міністр розповів, що термін перебування області у червоній зоні під час поточної хвилі COVID-19 складає 30−35 днів. Цей термін аналогічний тому, що фіксувався навесні 2020 року.

Ляшко переконує, що Україні вдалося пройти пік захворюваності найважчої хвилі і не допустиити запровадження загальнонаціонального локдауну.

Але розслаблятися не можна, бо Європа палає по другому колу, тому ризик повторного спалаху в Україні все ще дуже високий. Максимальний рівень завхорюваності у ці дні фіксують в Німеччині, Польші, Нідерландах, — розповів очільник МОЗ.



Ляшко нагадав про роботу МОЗ над новою постановою — про запровадження у жовтій зоні епіднебезпеки обмежень, аналогічних до червоної зони.

Наразі карантин в Україні перебуває на максимальних значеннях. Станом на 22 листопада в червоній зоні епіднебезпеки перебувають Київ і ще 18 регіонів України.