Позашляховик розчавив людей на різдвяному параді у США. Фото: Reuters

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У США на різдвяному параді кілька людей загинули через наїзд автомобіля. Трагедія сталася у неділю, 21 листопада, у центрі міста Вокеша (штат Вісконсин).

За даними поліції, госпіталізовано понад 20 осіб, половина з яких — діти. Відомо про п’ятьох загиблих та 40 поранених, пише AP.

Позашляховик на великій швидкості протаранив бар'єри та в’їхав у людей. Після наїзду пролунали постріли. Поліція затримала водія. Його мотиви поки що не відомі. Продовжується розслідування.

У соцмережах опублікували відео, на яких червоний позашляховик на великій швидкості зносить огорожі та наближається до натовпу, після чого луна. ють крики.

Цьогорічний парад став 59-м заходом, який проводиться щорічно в неділю перед Днем подяки у Вокеші.

Джерело: AP