Киев объяснил тактику России в ускорении запуска «Северного потока-2». Фото: УП

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Для запуска «Северного потока-2» Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве. Таким образом РФ хочет создать преференциальные условия для сертификации газопровода.

Украина и Европейский Союз планируют и дальше требовать, чтобы СП-2 отвечал нормам Третьего энергетического пакета Евросоюза. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, только в таком случае российский газопровод не превратится в северное оружие. Кулеба подчеркнул, что сертификация «Северного потока-2» связана с гибридными войнами, которые ведет Россия.

Мы видим усилия, которые прилагает Россия и ее юристы и лоббисты, чтобы найти пробелы в европейском законодательстве и по сути создать преференциальные условия для СП-2 на европейском рынке, — сказал он.



Глава МИД отметил, что этот проект был задуман с одной целью — исключить Украину из системы поставок российского газа в страны ЕС. Это устранит сдерживающий фактор для агрессивных действий России на территории Украины.

Напомним, Европейская комиссия готова консультироваться с Украиной по поводу сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Речь идет об участии «Нафтогаза» в консультациях по подготовке заключения ЕК по проекту решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации «Северного потока-2».