Коронавірус обманює імунітет і «ховається» в ушкоджених клітинах

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163427-koronavirus-obmanuie-imunitet-i-hovaietsya-v-ushkodjenyh-klitynah.html

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Коронавірус у світі не припиняє поширюватися через свої можливості інтегруватися в імунну систему.

Вчені з Норвегії, Ісландії, Фінляндії та США з’ясували, що коронавірус SARS-CoV—2 впроваджується в процес аутофагії та «ховається» в пошкоджених клітинах імунітету. Про це повідомляє Medical Xpress.

Аутофагосоми — структури, що поглинають пошкоджені білки, бактерії, віруси, які транспортують їх у лізосоми, де ферменти розщеплюють їх на молекули, які можна використовувати повторно.

Виявилося, що два білки FIP200 і ATG16L1, які знаходяться на різних клітинних мембранах, зливаються, утворюючи «гібридні передаутофагосомні структури» (HyPAS), й аутофагія залежить від утворення цих мембран усередині клітини.

Коронавірус SARS-CoV—2 захоплює клітинну мембрану, вислизаючи від клітинних імунних механізмів, що перешкоджають розмноженню вірусів у цитоплазмі.

Щоби вірус успішно вижив, йому потрібно сховатися всередині мембран, щоби ці системи, що існують усередині клітини, не виявили його. Він пригнічує аутофагію, щоби використовувати мембрани для свого власного розвитку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що таблетки від коронавірусу «Молнупіравір» дозволило для екстреного використання Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Джерело: Medical Xpress