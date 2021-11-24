«Байрактари» та «Джавеліни» випробували під час навчань Збройні сили

https://racurs.ua/ua/n163487-bayraktary-ta-djaveliny-vyprobuvaly-pid-chas-navchan-zbroyni-syly-foto.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) провели на полігоні Широкий лан у Миколаївській області військові навчання.

23 листопада українські військові випробували безпілотники «Байрактар» та протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Інструкторсько-методичні заняття провели в рамках підбиття підсумків діяльності ЗСУ за 2021 рік. На заході був присутній Олексій Резніков, нещодавно призначений новим міністром оборони України.

За словами головнокомандувача ЗСУ, було відпрацьовано «нову тактику їхнього застосування в бойових умовах», яку продемонстрували командирам бригад і полків. Цю тактику відпрацювали з урахуванням досвіду бойових дій в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, ударна та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ провела навчання, під час яких відпрацювали удари по супротивнику на землі. Літаки Су-24М і Су-25, під прикриттям винищувачів МіГ-29 і Су-27, завдавали ракетно-бомбові удари по наземних цілях і відпрацювали також повітряні бої.

Нагадаємо, на Донбасі українські військові застосували американський протитанковий ракетний комплекс Javelin. Зброя призначена для ураження бронетехніки та цілей, що низько летять: гелікоптерів, безпілотників і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.