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Ракурс
«Байрактари» та «Джавеліни» випробували під час навчань Збройні сили

«Байрактари» та «Джавеліни» випробували під час навчань Збройні сили (ФОТО)

24 лис 2021, 10:35
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Збройні сили України (ЗСУ) провели на полігоні Широкий лан у Миколаївській області військові навчання.

23 листопада українські військові випробували безпілотники «Байрактар» та протитанкові ракетні комплекси «Джавелін». Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Інструкторсько-методичні заняття провели в рамках підбиття підсумків діяльності ЗСУ за 2021 рік. На заході був присутній Олексій Резніков, нещодавно призначений новим міністром оборони України.

За словами головнокомандувача ЗСУ, було відпрацьовано «нову тактику їхнього застосування в бойових умовах», яку продемонстрували командирам бригад і полків. Цю тактику відпрацювали з урахуванням досвіду бойових дій в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, ударна та винищувальна авіація Повітряних сил ЗСУ провела навчання, під час яких відпрацювали удари по супротивнику на землі. Літаки Су-24М і Су-25, під прикриттям винищувачів МіГ-29 і Су-27, завдавали ракетно-бомбові удари по наземних цілях і відпрацювали також повітряні бої.


Нагадаємо, на Донбасі українські військові застосували американський протитанковий ракетний комплекс Javelin. Зброя призначена для ураження бронетехніки та цілей, що низько летять: гелікоптерів, безпілотників і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

Джерело: Ракурс


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