ЗСУ на Донбасі вперше застосували ракетний комплекс Javelin. Фото: thedefensepost.com

https://racurs.ua/ua/n163439-zsu-na-donbasi-vpershe-zastosuvaly-raketnyy-kompleks-javelin.html

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На Донбасі українські військові застосували американський протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Про це заявив в інтерв’ю Military Times начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а пізніше підтвердив нардеп від «Слуги народу» Ігор Копитін.

Так, це правда. Наші воїни використовували його під час бою. Поки що не маю права розголошувати, де це сталося і за яких обставин, — написав нардеп.

Він також наголосив, що Україна має право захищати свою землю, як вважатиме за потрібне — зокрема із застосуванням Javelin, безпілотників Bayraktar чи іншої зброї, яка є у Збройних сил України.

Javelin — американський переносний протитанковий ракетний комплекс, прийнятий на озброєння у 1996 році. Він успішно застосовувався в Іраку.

Зброя призначена для ураження бронетехніки та цілей, що низько летять: гелікоптерів, безпілотників і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські воїни вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar у війні проти російсько-окупаційних військ.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що з 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російських найманців обстрілювала позиції ООС поблизу Гранітного, внаслідок чого було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, а потім один із них загинув.

Окупанти не відреагували на ноту припинити вогонь і після цього за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар».