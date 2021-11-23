Коронавірус в Україні. Інфографіка: КШЕ

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Карантин в Україні можуть послабити — одразу декілька регіонів готуються «на вихід» із «червоної» зони карантинних обмежень.

Після Луганської та Львівської областей із «червоної» зони можуть вийти Київ, Донецька, Одеська та Херсонська області. Про це заявила аналітик Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Катерина Кузьмінова.

Термін перебування області в «червоній» зоні під час поточної хвилі COVID-19 складає 30−35 днів. Цей термін аналогічний тому, що фіксувався навесні 2020 року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко переконує, що Україні вдалося пройти пік захворюваності найважчої хвилі та не допустити запровадження загальнонаціонального локдауну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з «червоної» зони епіднебезпеки, пов’язаної з розповсюдженням коронавірусу, найближчим часом виведуть два регіони України.