Наслідки автокатастрофи з автобусом у Болгарії, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n163437-avtokatastrofa-v-bolgariyi-bilshist-zagyblyh-buly-turystamy.html

Ракурс

Автобус, аварія якого в ніч на сьогодні, 23 листопада, на автотрасі на заході Болгарії призвела до загибелі щонайменше 45 людей, перевозив туристів, які поверталися з екскурсії у Стамбулі.

Про це заявив прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв в ефірі одного з телеканалів.

За словами міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі, більшість мандрівників, ймовірно, були зі столиці цієї країни міста Скоп'є.

За інформацією болгарського видання NOVA, автобус, який потрапив в аварію, рухався останнім у колоні з чотирьох автобусів. Тіла загиблих так обгоріли, що ідентифікувати їх будуть за допомогою ДНК-аналізу. Перед цим, після повернення трьох інших автобусів до Скоп'є, відбудеться звірка списків пасажирів.

Транспортна компанія, власниками якої є жителі Північної Македонії, також надасть інформацію про технічний стан транспортних засобів та час їх останнього огляду. Крім того, перевірятимуть стан дорожнього покриття в місці аварії та чи були раніше повідомлення про небезпечні умови в цьому місці.

За попередньою інформацією, загинув водій автобуса. Встановлюється, чи є серед тих, хто вижив, інший водій, який за законом має бути присутнім на такому виді екскурсій.

Розглядаються версії раптової несправності автобуса чи засинання водія.

Зазначається, що автобус спочатку зіткнувся з огородженням з правого боку смуги, після чого врізався в протилежне обмежувальне огородження, яке розділяє дві смуги руху, й зупинився. На місці аварії немає видимих слідів гальмівного шляху.

Джерело: NOVA