Автокатастрофа в Болгарії — більшість із 45 загиблих були туристамиhttps://racurs.ua/ua/n163437-avtokatastrofa-v-bolgariyi-bilshist-zagyblyh-buly-turystamy.htmlРакурс
Автобус, аварія якого в ніч на сьогодні, 23 листопада, на автотрасі на заході Болгарії призвела до загибелі щонайменше 45 людей, перевозив туристів, які поверталися з екскурсії у Стамбулі.
Про це заявив прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв в ефірі одного з телеканалів.
За словами міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі, більшість мандрівників, ймовірно, були зі столиці цієї країни міста Скоп'є.
За інформацією болгарського видання NOVA, автобус, який потрапив в аварію, рухався останнім у колоні з чотирьох автобусів. Тіла загиблих так обгоріли, що ідентифікувати їх будуть за допомогою ДНК-аналізу. Перед цим, після повернення трьох інших автобусів до Скоп'є, відбудеться звірка списків пасажирів.
Транспортна компанія, власниками якої є жителі Північної Македонії, також надасть інформацію про технічний стан транспортних засобів та час їх останнього огляду. Крім того, перевірятимуть стан дорожнього покриття в місці аварії та чи були раніше повідомлення про небезпечні умови в цьому місці.
За попередньою інформацією, загинув водій автобуса. Встановлюється, чи є серед тих, хто вижив, інший водій, який за законом має бути присутнім на такому виді екскурсій.
Розглядаються версії раптової несправності автобуса чи засинання водія.
Зазначається, що автобус спочатку зіткнувся з огородженням з правого боку смуги, після чого врізався в протилежне обмежувальне огородження, яке розділяє дві смуги руху, й зупинився. На місці аварії немає видимих слідів гальмівного шляху.
Джерело: NOVA