Последствия автокатастрофы с автобусом в Болгарии, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n163437-avtokatastrofa-v-bolgarii-bolshinstvo-pogibshih-byli-turistami.html

Ракурс

Автобус, авария которого в ночь на сегодня, 23 ноября, на автотрассе на западе Болгарии привела к гибели не менее 45 человек, перевозил возвращавшихся с экскурсии в Стамбуле туристов.

Об этом заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в эфире одного из телеканалов.

По словам министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, большинство путешественников, вероятно, были из столицы этой страны города Скопье.

По информации болгарского издания NOVA, попавший в аварию автобус двигался последним в колонне из четырех автобусов. Тела погибших так обгорели, что их идентифицировать будут с помощью ДНК-анализа. Перед этим после возвращения трех других автобусов в Скопье состоится сверка списков пассажиров.

Транспортная компания, владельцами которой являются жители Северной Македонии, также предоставит информацию о техническом состоянии транспортных средств и времени их последнего осмотра. Кроме того, будут проверять состояние дорожного покрытия в месте аварии и были ли ранее сообщения об опасных условиях в этом месте.

По предварительной информации, погиб водитель автобуса. Устанавливается, есть ли среди выживших другой водитель, который по закону должен присутствовать на таком виде экскурсий.

Рассматриваются версии внезапной неисправности автобуса или засыпания водителя.

Отмечается, что автобус сначала столкнулся с ограждением с правой стороны полосы, после чего врезался в противоположное ограничительное ограждение, разделяющее две полосы движения, и остановился. В месте аварии нет видимых следов тормозного пути.