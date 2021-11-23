Гигантский кусок янтаря нашли на Волыни

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Ракурс

На Волыни янтарь весом около 2 кг нашли работники коммунального предприятия «Волиньприродресурс».

Камень таким весом нашли впервые за год работы. Об этом сообщил глава предприятия Анатолий Капустюк на своей странице в Facebook.

Огромный кусок янтаря раскопали на Маневичине. Сначала находка весила бы более 2 кг, однако от камня отломились два куска.

Янтарь будут отправлять на экспертизу для оценки и диагностики, для того чтобы установить его стоимость и изготовить паспорт.

Для продажи янтаря, весящего более полукилограмма, нужно устраивать эксклюзивные аукционы. Ранее самой большой находкой предприятия был янтарный камень весом 1 кг 300 г.