Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Гигантский кусок янтаря нашли на Волыни
Гигантский кусок янтаря нашли на Волыни (ФОТО)https://racurs.ua/n163436-gigantskiy-kusok-yantarya-nashli-na-volyni-foto.htmlРакурс
На Волыни янтарь весом около 2 кг нашли работники коммунального предприятия «Волиньприродресурс».
Камень таким весом нашли впервые за год работы. Об этом сообщил глава предприятия Анатолий Капустюк на своей странице в Facebook.
Огромный кусок янтаря раскопали на Маневичине. Сначала находка весила бы более 2 кг, однако от камня отломились два куска.
Янтарь будут отправлять на экспертизу для оценки и диагностики, для того чтобы установить его стоимость и изготовить паспорт.
Для продажи янтаря, весящего более полукилограмма, нужно устраивать эксклюзивные аукционы. Ранее самой большой находкой предприятия был янтарный камень весом 1 кг 300 г.
.
Обновленный протокол лечения COVID-19 — не ведитесь на фуфломицины
Не вакцинацией единой: что не так с украинским COVID-сертификатом о выздоровлении
Дело порнографа: обвинительный приговор за… секс с собственной женой
Верховный суд оправдал участника АТО, осужденного за то, что в ходе боевого задания потерял… китайский нож
Загрузка...