Величезний шматок бурштину знайшли на Волині

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Ракурс

На Волині бурштин вагою майже 2 кг знайшли працівники комунального підприємства «Волиньприродресурс».

Камінь такою вагою викопали вперше за рік роботи. Про це повідомив очільник підприємства Анатолій Капустюк на своїй сторінці у Facebook.

Величезний шматок бурштину розкопали на Маневиччині. Загалом знахідка заважила б понад 2 кг, проте від каменя відламалися два шматки.

Бурштин будуть відправляти на експертизу для оцінки та діагностики, для того, щоб встановити його вартість та виготовити паспорт.

Для продажу бурштину, який важить понад півкілограма, потрібно влаштовувати ексклюзивні аукціони. Раніше найбільшою знахідкою підприємства був бурштиновий камінь вагою 1 кг 300 г.

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