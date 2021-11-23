Блокпост. Фото: Facebook

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Ракурс

У Києві водії ігнорують перетворення Бессарабського проїзду на пішохідну зону, виламують стовпці і їздять вулицею.

Для боротьби з «автолосями» комунальники встановили бетонні блоки. Про це повідомляє dtp. kiev. ua.

До таких дій вони вдалися для того, аби не дозволити порушникам заїжджати на вулицю.

Попри стовпчики, гості столиці та нечисленні кияни потрапляли на закриту пішохідну зону Бессарабської площі. Проблему намагаються вирішити бетонними блоками. Тепер туди хіба що сороківка проїде, і якщо візьме розгін ще з Пушкінської, — повідомляють у дописі.

Зауважимо, що з 9 листопада Бессарабський проїзд став велопішохідною зоною. Через це змінилася схема руху транспорту — від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної проїзд дозволяється лише через вулицю Велику Васильківську та Павла Скоропадського.

Зазначимо, що в жовтні на вулицях із вузькими тротуарами поблизу Бессарабського ринку комунальники почали облаштовувати велодоріжки на дорогах, де раніше нелегально паркували автівки.

Нагадаємо. раніше ми повідомляли, що проїзд у Києві істотно підвищать — разовий квиток коштуватиме 20 грн, а власникам карти киянина він обійдеться у 12 грн.