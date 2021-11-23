Марадону поховали з вирваним серцем

https://racurs.ua/ua/n163434-maradonu-pohovaly-bez-sercya.html

Ракурс

Тіло легендарного футболіста Дієго Марадони було поховано з вирваним серцем. Це зробили одразу з двох причин, розповів журналіст та лікар Нельсон Кастро.

В інтерв’ю El Trece він розповів, що група радикальних футбольних фанатів клубу «Хімнасія Ла-Плата» (остання команда Марадони) хотіла витягти серце Дієго після того, як його поховають.

Але цього не сталося, оскільки про наміри дізналися і попередньо витягли серце. Також це зробили, щоб вивчити орган, зрозуміти причини смерті, повідомив лікар.

Серце необхідно вивчити, оскільки воно важило 500 г при нормі 300 г. Зазвичай у спортсменів серце більше, але Кастро вважає, що причина також у серцевій недостатності.

Нагадаємо, що Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років від серцевого нападу.

Джерело: El Trece