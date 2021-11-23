Янукович заговорив про повномасштабну війну в Україні – Київ відповів. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n163433-yanukovych-zagovoryv-pro-povnomasshtabnu-viynu-v-ukrayini-kyyiv-vidpoviv.html

Ракурс

Віктор Янукович, президент-втікач, звернувся до українців у листі, згадавши про роковини подій на Майдані.

Колишній президент у своєму зверненні заявив, що ситуація на Донбасі у порівнянні з минулим роком погіршилася. Лист опублікував прес-секретар Януковича Юрій Кірасір на сторінці у Facebook.

Коли мирна Україна припинила своє існування, ставши воюючою країною? Що далі? Невже ми приречені залишатися джерелом нестабільності в Європі? Державою, з якої змушені тікати мільйони громадян, які рятуються від беззаконня, переслідувань, злиднів, від погроз цієї війни, яка перетворила колись квітучу Україну на найбіднішу країну на континенті? — йдеться в листі.

Також Янукович оцінив ситуацію на Донбасі, заявивши, що «сьогодні не йдеться про те, як забезпечити припинення вогню». За його словами, конфлікт може перерости у повномасштабні воєнні дії.

Окрім того, колишній глава держави вважає, що в Україні потрібно розробити нову стратегію соціально-економічного розвитку та прийняти «нейтральний статус».

Влада відреагувала на такі заяви Януковича. Відповідь опублікували в офіційному акаунті України у Twitter, запросивши президента-втікача до Києва.

Чи може хтось, будь ласка, розказати Віктору Януковичу, який ховається у Росії, що 13 років позбавлення волі не відсидять себе самі, — йдеться у дописі.

Тим часом 23 листопада у Києві відбудеться прес-конференція адвокатів АТ AVER LEX, які представляють інтереси Віктора Януковича.

Представники президента-втікача заявили, що «учасники говоритимуть про піар влади на справах Януковича до восьмої річниці подій на Майдані, про порушення прав на захист з боку влади, а також про тиск на судові органи».

Захід присвячений презентації фактичних результатів розслідування справ проти Віктора Януковича в Україні.

«Ракурс» повідомляв, що з 18 по 20 лютого 2014 року в період розстрілів на Майдані колишній президент України Віктор Янукович 12 разів телефонував російському президенту Володимиру Путіну. Крім того, на зв’язку були глави правоохоронних органів обох країн.