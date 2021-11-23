Опади в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n163432-chy-nadovgo-v-ukrayinu-pryyshlo-poholodannya.html

Ракурс

Погода в Україні різко змінилася — вночі температура повітря опустилася до зимних −6°С.

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, спостерігається густий туман. Про це повідомляє Gismeteo.

У вівторок, 23 листопада, майже у всіх областях місцями йде мокрий сніг із дощем. Температура повітря коливатиметься на рівні від −1 морозу до +4 тепла, тож на дорогах може утворитися ожеледиця.

За словами синоптика Наталії Птухи, це похолодання затримається в Україні ненадовго.

Поки це не буде такий глобальний сніг, скажімо так. Не засипле. Тобто він може затримуватися на поверхнях, але не дуже довго. Він буде швидко танути. Зараз уже холодне повітря з півночі надходить. Хто ще не стиг, то треба перевзувати свої автівки. Погода буде нагадувати зимову, — повідомила вона.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 23 листопада буде доволі прохолодною. Синоптики обіцяли дощі та мокрий сніг. Похолодання в Україну приніс атмосферний фронт.

Джерело: Gismeteo