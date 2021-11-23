Погода в Украине. Фото: istock

https://racurs.ua/n163432-nadolgo-li-v-ukrainu-prishlo-poholodanie-karta.html

Ракурс

Погода в Украине резко изменилась — ночью температура воздуха опустилась до зимних −6°С.

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский облачно, наблюдается густой туман. Об этом сообщает Gismeteo.

Во вторник, 23 ноября, почти во всех областях местами идет мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться от −1 мороза до +4 тепла, поэтому на дорогах может образоваться гололед.

По словам синоптика Наталии Птухи, это похолодание задержится в Украине ненадолго.

Пока это не будет такой глобальный снегопад, скажем так. Не засыпет. То есть он может задерживаться на поверхностях, но не очень долго. Он будет быстро таять. Сейчас уже холодный воздух с севера поступает. Кто еще не успел, то нужно переобувать свои автомобили. Погода будет напоминать зимнюю, — сообщила она.



Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 23 ноября будет достаточно прохладной. Синоптики обещали дожди и мокрый снег. Похолодание в Украине принес атмосферный фронт.

Источник: Gismeteo