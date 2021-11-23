Как защитить сердце при диабете, рассказали ученые

Сердце – один из органов, страдающий при диабете, фото:

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Диабет оказывает негативное влияние на ряд органов человеческого организма, в частности сердце.

Российские ученые установили, как можно оградить сердце от негативных последствий диабета II типа, сообщает издание «Наука и жизнь».

При диабете II типа клетки организма становятся нечувствительны к гормону инсулина и перестают поглощать глюкозу из крови, что приводит к масштабным биохимическим и физиологическим нарушениям по всему организму.

Так, из-за проблем с обменом веществ выходят из строя митохондрии — клеточные органоиды, обеспечивающие клетки энергией. В случае сердца это приводит к развитию диабетической кардиомиопатии — одного из наиболее опасных осложнений при диабете.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук предлагают защищать митохондрии препаратом алиспоривиром, подавляющим активность белка циклофиллина D, который содержится в митохондриях.

От этого белка зависит формирование в митохондральных мембранах особой поры, которая вызывает их разрушение.

Эта пора открывается в тех случаях, когда клетка испытывает сильный стресс и ей проще аккуратно погибнуть, чем оставаться живой и вредить окружению, — отмечает издание.

Однако в некоторых случаях такие действия со стороны клетки не нужны — она могла бы продолжать жить и работать.

Предотвратить ненужную гибель клеток сердца и клеток скелетных мышц при диабете и призван алиспоривир.

Отмечается, что проведенные на введенных в диабетическое состояние мышах эксперименты показали, что алиспоривир помогал их клеткам поглощать глюкозу из крови и нормализовал работу сердца, начинавшего страдать от диабетических осложнений.

Полученные результаты позволяют заключить, что алиспоривир может быть использован в составе комплексной терапии сахарного диабета, — отмечает издание.



Напомним, американские учёные недавно установили, что мигрень может защищать человеческий организм от развития диабета.

Источник: «Наука и жизнь»