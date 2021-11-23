Два патрульных катера типа Island из США прибыли в Украину. Фото: ВСУ

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Военная помощь от США для Украины продолжается. Соединенные Штаты передали нашей стране два катера типа Island, получившие названия «Фастов» и «Сумы».

23 ноября патрульные катера украинских ВМС на борту грузового судна преодолели тысячи миль и вошли в территориальные воды Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Конечная остановка маршрута — Одесский морской торговый порт, прохождение таможенного контроля и разгрузки. После этого планируется отбуксировка к местам базирования и подготовка к эксплуатации.

ВСУ поблагодарили американских партнеров за поддержку, подчеркнув, что таким образом США защищают демократические ценности и трансатлантическую безопасность.

Катера будут использовать для поддержания морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Как сообщили в ВМС, недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших шестинедельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на Island.