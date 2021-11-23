Два патрульні катери типу Island зі США прибули в Україну. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n163430-dva-patrulni-katery-typu-island-zi-ssha-prybuly-v-ukrayinu-foto.html

Ракурс

Військова допомога від США для України триває. Сполучені Штати передали нашій країні два катери типу Island, які отримали назви «Фастів» та «Суми».

23 листопада патрульні катери українських ВМС на борту вантажного судна подолали тисячі миль та увійшли до територіальних вод України. Про це повідомили в прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України.

Кінцева зупинка маршруту — Одеський морський торгівельний порт, проходження митного контролю та розвантаження. Після цього відбудеться відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації.

ЗСУ подякували американським партнерам за підтримку, наголосивши, що таким чином США захищають демократичні цінності та трансатлантичну безпеку.

Катери використовуватимуть для підтримки морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як повідомили у ВМС, нещодавно на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли шеститижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на Island.