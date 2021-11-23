Як захистити серце при діабеті, розповіли учені

Серце – один із органів, який страждає при діабеті

https://racurs.ua/ua/n163431-yak-zahystyty-serce-pry-diabeti-rozpovily-ucheni.html

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Діабет має негативний вплив на низку органів людського організму, зокрема серце.

Російські вчені встановили, як можна захистити серце від негативних наслідків діабету II типу, повідомляє видання «Наука и жизнь».

При діабеті II типу клітини організму стають нечутливими до гормону інсуліну та перестають поглинати глюкозу з крові, що призводить до масштабних біохімічних та фізіологічних порушень по всьому організму.

Так, через проблеми з обміном речовин виходять з ладу мітохондрії — клітинні органели, які забезпечують клітини енергією. У випадку серця це призводить до розвитку діабетичної кардіоміопатії — одного з найнебезпечніших ускладнень при діабеті.

Учені з Інституту теоретичної та експериментальної біофізики Російської академії наук пропонують захищати мітохондрії препаратом аліспорівіром, котрий пригнічує активність білка циклофіліну D, який міститься у мітохондріях.

Від цього білка залежиться формування у мітохондральних мембранах особливої пори, яка викликає їх руйнування.

Ця пора відкривається у тих випадках, коли клітина відчуває сильний стрес і їй простіше акуратно загинути, ніж залишатися живою і шкодити оточенню, — зазначає видання.

Проте в певних випадках такі дії з боку клітини не потрібні — вона могла б продовжувати жити і працювати.

Запобігти непотрібній загибелі клітин серця та клітин скелетних м’язів при діабеті і покликаний аліспорівір.

Зазначається, що проведені на введених в діабетичний стан мишах експерименти показали, що аліспорівір допомагав їхнім клітинам поглинати глюкозу з крові та нормалізував роботу серця, яке починало страждати від діабетичних ускладнень.

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що аліспорівір може бути використаний у складі комплексної терапії цукрового діабету, — зазначає видання.



Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що мігрень може захищати людський організм від розвитку діабету.

Джерело: «Наука и жизнь»