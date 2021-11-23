Янукович заговорил о полномасштабной войне в Украине — Киев ответилhttps://racurs.ua/n163433-yanukovich-zagovoril-o-polnomasshtabnoy-voyne-v-ukraine-kiev-otvetil.htmlРакурс
Виктор Янукович, президент-беглец, обратился к украинцам в письме, вспомнив о годовщине событий на Майдане.
Бывший президент в своем обращении заявил, что ситуация на Донбассе по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Письмо опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на странице Facebook.
Когда мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной? Что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе? Государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей когда-то процветающую Украину в самую бедную страну на континенте? — говорится в письме.
Также Янукович оценил ситуацию на Донбассе, заявив, что «сегодня речь не идет о том, как обеспечить прекращение огня». По его словам, конфликт может перерасти в полномасштабные военные действия.
Кроме того, бывший глава государства считает, что в Украине следует разработать новую стратегию социально-экономического развития и принять «нейтральный статус».
Власти отреагировали на такие заявления Януковича. Ответ опубликовали в официальном аккаунте Украины в Twitter, пригласив президента-беглеца в Киев.
Может ли кто-нибудь, пожалуйста, рассказать Виктору Януковичу, скрывающемуся в России, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами, — говорится в сообщении.
Тем временем 23 ноября в Киеве состоится пресс-конференция адвокатов АО AVER LEX, которые представляют интересы Виктора Януковича.
Представители президента-беглеца заявили, что «участники будут говорить о пиаре власти на делах Януковича к восьмой годовщине событий на Майдане, о нарушении прав на защиту со стороны власти, а также о давлении на судебные органы».
Мероприятие посвящено презентации фактических результатов расследования дел против Виктора Януковича в Украине.
«Ракурс» сообщал, что с 18 по 20 февраля 2014 года в период расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович 12 раз звонил российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, на связи находились главы правоохранительных органов обеих стран.