Янукович заговорил о полномасштабной войне в Украине – Киев ответил. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/n163433-yanukovich-zagovoril-o-polnomasshtabnoy-voyne-v-ukraine-kiev-otvetil.html

Ракурс

Виктор Янукович, президент-беглец, обратился к украинцам в письме, вспомнив о годовщине событий на Майдане.

Бывший президент в своем обращении заявил, что ситуация на Донбассе по сравнению с прошлым годом ухудшилась. Письмо опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир на странице Facebook.

Когда мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной? Что дальше? Неужели мы обречены оставаться источником нестабильности в Европе? Государством, из которого вынуждены бежать миллионы граждан, спасающихся от беззакония, преследований, нищеты, от угроз этой войны, превратившей когда-то процветающую Украину в самую бедную страну на континенте? — говорится в письме.

Также Янукович оценил ситуацию на Донбассе, заявив, что «сегодня речь не идет о том, как обеспечить прекращение огня». По его словам, конфликт может перерасти в полномасштабные военные действия.

Кроме того, бывший глава государства считает, что в Украине следует разработать новую стратегию социально-экономического развития и принять «нейтральный статус».

Власти отреагировали на такие заявления Януковича. Ответ опубликовали в официальном аккаунте Украины в Twitter, пригласив президента-беглеца в Киев.

Может ли кто-нибудь, пожалуйста, рассказать Виктору Януковичу, скрывающемуся в России, что 13 лет лишения свободы не отсидят себя сами, — говорится в сообщении.

Тем временем 23 ноября в Киеве состоится пресс-конференция адвокатов АО AVER LEX, которые представляют интересы Виктора Януковича.

Представители президента-беглеца заявили, что «участники будут говорить о пиаре власти на делах Януковича к восьмой годовщине событий на Майдане, о нарушении прав на защиту со стороны власти, а также о давлении на судебные органы».

Мероприятие посвящено презентации фактических результатов расследования дел против Виктора Януковича в Украине.

«Ракурс» сообщал, что с 18 по 20 февраля 2014 года в период расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович 12 раз звонил российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, на связи находились главы правоохранительных органов обеих стран.