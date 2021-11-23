Марадону похоронили без сердца

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Ракурс

Тело легендарного футболиста Диего Армандо Марадоны было похоронено с вырванным сердцем. Это сделали сразу по двум причинам, рассказал журналист и врач Нельсон Кастро.

В интервью El Trece он рассказал, что группа радикальных футбольных фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» (последняя команда Марадоны) хотела извлечь сердце Диего после того, как его похоронят.

Но этого не произошло, поскольку о намерениях узнали и предварительно извлекли сердце. Также это было сделано, чтобы изучить орган, понять причины смерти, сообщил врач.

Сердце необходимо было изучить, поскольку оно весило 500 г при норме 300 г. Обычно у спортсменов сердце больше, но Кастро считает, что причина тоже в сердечной недостаточности.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

Источник: El Trece